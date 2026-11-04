RuPaul vem a São Paulo para set de DJ

Entretenimento

RuPaul desembarca em São Paulo para apresentar um set de DJ no dia 22 de janeiro. Essa é a primeira visita da artista americana ao país em duas décadas.

O show acontece no Vibra São Paulo, espaço conhecido por receber eventos da comunidade LGBTQIA+. A venda dos ingressos começou às 12h de terça-feira, 3 de novembro, pelo site da Sympla.

Criadora do reality RuPaul’s Drag Race, que popularizou a arte drag globalmente nos anos 2010, ela é a pessoa com mais indicações ao Emmy de melhor apresentador de reality show de competição.

No palco, RuPaul deve misturar músicas do próprio repertório com clássicos do pop e da música disco. O detalhe é que, em apresentações recentes, a artista tem aparecido desmontada, abrindo mão das perucas e dos looks extravagantes que são sua marca registrada.

Será que a gente aguenta tanta diva em um lugar só ou o Vibra vai explodir?