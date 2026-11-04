Ronaldo Esper leiloa acervo de arte após sumir da TV

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A Casa 8 Leilões coloca à venda 231 obras de arte e objetos de decoração do acervo de Ronaldo Esper amanhã, 5 de novembro, às 17h. A lista de lotes é variada e inclui telas, móveis, vasos, esculturas, espelhos, bustos, ornamentos, tocheiros, colunas, lustres, relógios, tapetes e castiçais.

Os preços variam bastante: tem desde uma pintura sem moldura de um menino por R$ 40 até uma tela de Salomé e São João Batista que sai por R$ 30 mil.

O leilão acontece depois de anos em que o apresentador está longe da TV. Afastado da televisão desde antes da pandemia, seu último trabalho fixo foi no quadro Agulhadas, no programa Hoje em Dia, da Record. Antes disso, ele também passou pela RedeTV!, onde comandou o Superpop e o A Casa é Sua.

Em outubro de 2024, Ronaldo Esper desabafou em entrevista à rádio Transamérica sobre a falta de oportunidades na TV. Ele afirmou que não está fazendo nada de bom e que está praticamente à beira do desespero.

O estilista contou que fechou seu ateliê por causa da televisão e que, agora, acabou perdendo também o espaço na mídia. Ele declarou que precisa voltar a trabalhar e garantiu que tem talento para entregar audiência se tiver uma oportunidade na mão.