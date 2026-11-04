Paolla Oliveira e Ivete Sangalo entregam tudo sambando no Rock The Mountain

Entretenimento

Paolla Oliveira e Ivete Sangalo deram um show à parte durante a apresentação da cantora no festival Rock The Mountain, em Itaipava, no Rio de Janeiro. No domingo, 1 de novembro, as duas se encontraram no palco e mostraram que têm samba no pé ao som de Beleza Rara, em um vídeo publicado no Instagram de Ivete.

Paolla, que acompanhava tudo dos bastidores, deixou os bastidores e conquistou o público com carisma no palco. A atriz não economizou nos elogios para Ivete nas redes sociais, chamando a cantora de a maior de todas e dizendo que ela ilumina tudo por onde passa, além de considerar uma honra ter estado pertinho dela.

Quem acompanha as duas na internet também não ficou parado. Os fãs reagiram com entusiasmo ao encontro, definindo as artistas como patrimônios do Brasil e potências, além de exaltar a beleza de ambas. Foi aquele momento de "mulherões" que a gente ama ver.

Rainha da bateria em ação

Se você acha que o samba da Paolla acabou no show da Ivete, se enganou. A atriz teve um fim de semana intenso com o ritmo. Na noite de sexta-feira, 30 de outubro, ela marcou presença no ensaio da Imperatriz Leopoldinense, que rolou em Ramos, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Vestindo o verde e branco da escola, Paolla não ficou só olhando: tocou pandeiro, interagiu com os ritmistas e sambou no meio do povo. Teve até momento de diva abrindo um leque colorido enquanto seguia a batida da bateria. Para fechar com chave de ouro, ela escreveu na legenda da publicação: 'Inimiga do fim. Até a próxima, Ramos'.

Esse foi o primeiro ensaio da atriz na quadra depois de assumir oficialmente o cargo de Rainha de Bateria, o que aconteceu no dia 17 de outubro. Ela recebeu a coroa das mãos de IZA, que deixou a função e agora ocupa o posto de Rainha da Imperatriz.

O mistério do novo affair

Enquanto brilha no samba, a vida amorosa de Paolla também está rendendo assunto. O surfista João Chianca, de 26 anos, decidiu quebrar o silêncio sobre as especulações de que seria o novo affair da atriz. Em uma transmissão ao vivo feita na quinta-feira, 29 de outubro, ele contou como foi o primeiro contato entre eles.

De forma bem casual, o atleta revelou que se conheceram na praia, com direito a água de coco, mas não quis dar muitos detalhes sobre o encontro. Mesmo assim, ele não deixou de brincar com a situação e prometeu dar um recado para a Paolla, dizendo que as fãs dela são realmente obcecadas por ela e que amam muito a artista.

Os boatos sobre esse romance não são de agora. As especulações sobre um romance começaram a surgir em abril, quando fãs da atriz passaram a observar interações entre os dois nas redes sociais. No entanto, apesar de João ter falado na live, eles ainda não se pronunciaram oficialmente sobre se estão juntos ou não. Será que esse casal é real ou é só amizade de praia?

Paolla Oliveira é uma das atrizes mais populares do Brasil e estrela de grandes sucessos da TV, além de ser fisioterapeuta. Já Ivete Sangalo é uma das figuras mais importantes da música brasileira, consolidada como a Rainha do Brasil por sua voz e influência cultural.