Guerra em Batanga: Lázaro Ramos apanha e Duda Santos é libertada em A Nobreza do Amor

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O bicho vai pegar no capítulo de 3 de novembro de A Nobreza do Amor. O confronto pelo trono de Batanga finalmente chega ao ponto crítico, com as tropas rebeldes e os aliados de Zinga batendo de frente com o exército de Jendal, vivido por Lázaro Ramos.

O auge do drama fica por conta de Kênia, interpretada por Nikolly Fernandes, que vai encarar o próprio pai armada. O clima é de zero diálogo: o tirano não quer saber de família e renega a filha bem no meio do combate. Mas a sorte de Jendal acaba quando Omar, vivido por Rodrigo Simas, surge para acertar as contas com o passado.

Omar não brinca em serviço e acerta um golpe certeiro no braço do vilão. O impacto é tanto que Jendal dobra de dor e precisa ser levado às pressas para o palácio. É aquele momento em que o vilão finalmente sente o gostinho do próprio veneno, né?

Enquanto o caos domina o campo de batalha e o monarca recua, Tonho, interpretado por Ronald Sotto, aproveita a brecha. Com a ajuda do conselheiro Chinua, vivido por Hilton Cobra, ele consegue invadir os aposentos reais, render os guardas e libertar Alika, vivida por Duda Santos.

Claro que não podia faltar o romance: ao reencontrar Tonho, a princesa Alika se joga nos braços dele. Mas ela não está apenas para beijos. Sabendo que a resistência está vencendo e que Jendal está ferido e acuado, Alika decide partir com o amado para terminar de acertar as contas com quem a manteve em cativeiro.

Será que o vilão ainda tem alguma carta na manga ou o jogo acabou para ele?