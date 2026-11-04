Bruno Gissoni trocou o caos do Rio pelo interior de Minas e explica sumiço da TV

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Quem assiste à reprise de Avenida Brasil deve estar se perguntando onde anda o Iran. Bruno Gissoni, que está longe das novelas desde 2019, quando participou de A Dona do Pedaço, resolveu abrir o jogo sobre o motivo de ter sumido das telas nos últimos anos.

A mudança foi radical: desde 2020, o ator, a esposa Yanna Lavigne e as filhas Madalena e Amélia trocaram a correria do Rio de Janeiro por Itamonte, no Sul de Minas Gerais. A cidadezinha tem cerca de 15 mil habitantes e fica a umas três horas de distância de São Paulo e do Rio.

Bruno contou que sempre teve um elo forte com a natureza e decidiu que o nascimento das filhas era o momento ideal para ter essa experiência. Para ele, criar as meninas em um ambiente assim é mais saudável do ponto de vista espiritual, mental e físico.

Mas calma que ele não virou totalmente um ermitão. O ator continua trabalhando e gravou recentemente uma participação especial na série A Ira do Herdeiro, produção da Record com estreia prevista para 2027.

Sinceramente, quem não queria trocar o trânsito da capital por um refúgio no interior com as crianças? A gente só queria saber se ele vai voltar para as novelas da Globo agora que Avenida Brasil está bombando de novo.