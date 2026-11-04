Erika Schneider teria ganhado apartamento de luxo de banqueiro

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Conversas obtidas pela Polícia Federal revelaram que a influenciadora Erika Schneider foi presenteada com um apartamento de altíssimo padrão em uma área nobre de São Paulo. O imóvel foi dado por Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, por meio de um contrato de cessão de uso.

Nos registros de meados de 2025, Erika escreveu para o banqueiro expressando gratidão pelo apartamento e dizendo que transbordava gratidão todos os dias ao chegar no local. Além do imóvel, a influenciadora também recebeu uma joia valiosa de Vorcaro, peça da qual acabou sendo vítima de assalto posteriormente; segundo a fonte, seria um anel que foi roubado.

O clima mudou meses depois, quando Erika relatou ter ficado assustada após a visita de uma mulher e três homens ao apartamento. Na ocasião, ela perguntou a Vorcaro se estava tudo bem e o convidou para ir ao local, já que ele disse que eles precisavam conversar. Não se sabe se essa visita chegou a acontecer.

Antes de ser preso, Vorcaro recebeu outra mensagem de Erika. Ela avisou que a mulher chamada Regiane tinha ido ao imóvel com novas pessoas e se colocou à disposição para desocupar o apartamento se fosse necessário, afirmando que não queria ser um problema e que se sentia perdida por não ter para onde ir. Vorcaro respondeu apenas pedindo que ela ficasse em paz.

Em maio deste ano, Erika havia negado ter vivido um romance com o banqueiro durante uma entrevista ao programa Isso Não É um Talk Show.