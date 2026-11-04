Galisteu oferece grana para comprar o Lampião do Poder em A Fazenda 18

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A dinâmica da sétima Roça de A Fazenda 18 promete ser diferente. Daniel Erthal venceu a Prova do Fogo e garantiu o Lampião do Poder, mas a ferramenta ainda pode mudar de mãos durante a formação da Roça, que a fonte situa na quarta-feira, 4 de novembro.

Galisteu revelou que fará uma proposta ao detentor do objeto: R$ 10 mil para comprar a fera luminosa. Se o dono aceitar vender os poderes, o lampião será sorteado entre os outros peões da sede. Nesse caso, apenas o antigo dono e a Fazendeira ficam de fora do sorteio.

Será a primeira vez que o reality usa essa dinâmica. Até então, o Lampião do Poder sempre permaneceu com quem venceu a Prova do Fogo, sem ser vendido ou transferido.

A apresentadora também contou que o público escolheu o poder da Chama Vermelha. Quem utilizar esse benefício conseguirá trocar o roceiro que foi vetado na Prova do Fazendeiro.

Será que o Daniel vai preferir o dinheiro no bolso ou a vantagem no jogo? A gente quer ver o caos!