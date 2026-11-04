Vini Jr. levou toco da Sadie Sink!

Entretenimento

Vini Jr. teria tentado se aproximar de Sadie Sink, mas acabou levando um chega pra lá. Segundo o portal francês Foot Mercato, o jogador do Real Madrid entrou em contato pelo Instagram com a atriz norte-americana, famosa por interpretar a Max em Stranger Things, para fazer um convite especial.

O plano era levar a artista para assistir a uma partida do time espanhol em um camarote VIP do estádio Santiago Bernabéu. Só que, pelo visto, a jogada não entrou. Sadie teria recusado o convite, embora os motivos da negativa não tenham sido revelados.

Como era de se esperar, a história viralizou nas redes sociais e a internet não perdoou. Teve gente dizendo que a atriz era muita areia para o caminhão do jogador e outros usaram a frase "fique bem", que Vini Jr. usou ao falar com Virginia, para zoar a situação. Outra pessoa escreveu que ele faz igual com todas.

O craque não está com muita sorte no amor ultimamente. Será que ele vai desistir ou vai tentar um novo esquema?