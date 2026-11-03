Gominho nega herança de Preta Gil e abre o jogo sobre bolsas de grife

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Gominho resolveu colocar um ponto final nos rumores de que teria recebido parte da herança de Preta Gil. O apresentador negou qualquer participação na divisão do patrimônio da cantora e afirmou que a relação entre os dois jamais teve relação com dinheiro.

Sobre as especulações que surgiram nas redes sociais, ele contou que não faz a menor ideia de onde tiraram essa história. Gominho rebateu a ideia de que os cuidados que teve com Preta durante o tratamento contra o câncer seriam uma espécie de recompensa financeira.

O apresentador revelou que guardou lembranças pessoais da artista, mas não recebeu dinheiro. Ele contou ainda que vendeu a maior parte das bolsas de grife que pertenciam à amiga, destacando que o que Preta deixou para ele foi tudo o que ele é hoje em dia.

O legado artístico

Para Gominho, a verdadeira herança foi afetiva e artística. Ele contou que o maior legado de Preta foi o incentivo para que ele retomasse a carreira musical, já que a cantora acreditava no seu talento e o estimulava a investir em uma banda de baile, mesmo enquanto enfrentava a doença.

Esse apoio deu resultado: o apresentador lançou o single Proteção de Orixá, em parceria com Quéops, e está preparando uma banda para dividir a agenda entre os shows e o trabalho no programa TVZ, do Multishow.

Mudança de vida

Além da relação com Preta, Gominho falou sobre a própria saúde. Ele revelou que chegou a pesar 160 quilos e decidiu mudar seus hábitos após enfrentar problemas de saúde. Atualmente, ele afirma ter eliminado cerca de 70 quilos, mantendo o peso entre 89 e 95 quilos.

No fim das contas, a confiança e o empurrãozinho na música valem muito mais que qualquer conta bancária, né?