Juliette assume que nunca fingiu orgasmo e manda a real sobre sexo

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Sinceridade é tudo, né? No programa Saia Justa exibido na quarta-feira, 11 de novembro, Juliette causou ao falar sobre intimidade. A cantora e apresentadora perguntou para as colegas de sofá quem ali já fingiu um orgasmo e disparou que ela nunca fez isso.

Para a artista, se não aconteceu, paciência. Ela defendeu que nem toda relação sexual precisa terminar com gozo e que, se não rolou, é só deixar para a próxima. Juliette contou que as amigas costumam estranhar sua honestidade sobre o assunto e chegam a dizer que ela está mentindo, mas ela garante que é a pura verdade.

Já Erika Januza, que também divide o sofá com Juliette, não teve a mesma experiência. Ela revelou que já fingiu um orgasmo para finalizar o ato, apesar de entender o lado da amiga ao ser honesta, inclusive durante uma relação sexual.