Adryana Ribeiro leva a melhor e fatura R$ 22 mil no Acerte ou Caia!

Entretenimento

A cantora Adryana Ribeiro foi a grande vencedora da edição do Acerte ou Caia! deste domingo, 15 de novembro. Após vencer um duelo contra Sandro Dias e assumir a liderança na reta final, a artista preferiu não arriscar o valor em uma rodada de dez perguntas contra o relógio, garantindo R$ 22 mil.

O programa, exibido pela RECORD, reuniu 11 famosos disputando um prêmio total de até R$ 300 mil. A dinâmica é cruel: quem erra a pergunta cai direto em um buraco, o chamado 'buracão'.

Outros participantes também sentiram a pressão. Igor Monteiro, por exemplo, errou uma pergunta sobre flores de cerejeira e perdeu o duelo para Sandro Dias. Já o humorista foi eliminado em uma rodada especial chamada 'Qual das 3?', e Lucas 'narrou' um jogo durante a queda.

O clima de nostalgia também rolou durante as disputas. Sandro Dias enfrentou a ex-Fazenda Stephanie Gomes. Uma ex-participante de A Fazenda contou a Tom Cavalcante detalhes de seu nascimento, transmitido ao vivo na TV, e uma artista enfrentou duelo contra Sophia Valverde. Uma atriz falou sobre os bastidores de Chiquititas e encarou uma rodada de Letras Embaralhadas.

Entre os participantes, um influenciador falou sobre a amizade com Zico e a oportunidade de interpretar Pelé no cinema, e outro participante contou sobre o encontro com Gisele Bündchen na passarela e relembrou sua participação em A Fazenda 18. Uma jornalista também recusou a opção de participar do Desafio Final.

Quem aguenta a tensão de cair num buraco por causa de uma pergunta? A gente prefere o pix na conta e a Adryana foi esperta nesse ponto!