Dira Paes pede desculpas após polêmica sobre representação do sertão em novela

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Dira Paes usou as redes sociais na sexta-feira, 13 de novembro, para pedir desculpas por uma fala sobre o sertão nordestino. A atriz gravou um vídeo no Instagram onde admitiu sentir angústia e tristeza por ter causado mal a várias pessoas.

Ela explicou que vive um momento de sentimentos contraditórios. De um lado, está feliz por ser a protagonista de uma história com uma equipe incrível, mas, do outro, sofre por ter provocado reações negativas. Dira afirmou que quem acompanha sua trajetória há quatro décadas conhece seus valores e que jamais teve a intenção de magoar ou ofender o povo sertanejo, a quem ela diz admirar.

A atriz reforçou que representar o sertão, o Norte e o Nordeste é sempre uma honra e que vê a situação como um aprendizado sobre a importância de saber ouvir.

O climão começou depois que Dira defendeu a abordagem da novela Lá na Minha Terra em uma entrevista antes da estreia da trama. O comentário repercutiu mal na internet, onde espectadores criticaram a forma como o Nordeste é retratado na história, reclamando especificamente do linguajar, dos hábitos e da caracterização dos personagens.

Pela publicação, Dira recebeu apoio de outras famosas. Camila Pitanga escreveu que a atriz é uma mulher gigante e testemunha de sua integridade, enquanto Paola Carosella a chamou de gigante e Gabriela Loran disse que ela é uma grande inspiração.

Será que o pedido de desculpas resolve a treta ou o público ainda está incomodado com a novela?