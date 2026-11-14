Bella Campos assume namoro com a modelo Thalita Ferreira

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Tem casal novo na área e a gente já está amando. A atriz Bella Campos, de 28 anos, confirmou que está namorando a modelo Thalita Ferreira, de 20 anos. O flagra aconteceu nesta sexta-feira, 13 de novembro, quando as duas foram vistas saindo do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, bem juntinhas e de mãos dadas.

Para não deixar dúvidas, Bella soltou uma nota dizendo que está feliz por ter conhecido alguém que traz alegria e soma na vida dela. A atriz contou que as duas se apoiam e torcem uma pela outra, e que ter um rosto familiar por perto é ótimo, já que ambas têm agendas internacionais.

O clima de romance já vinha dando sinais nas redes sociais. Antes do vídeo no aeroporto viralizar, a galera já suspeitava de algo depois que Bella postou um story no Instagram com uma foto de Thalita em uma livraria, mas com metade do rosto coberto — aquele mistério clássico que a gente já conhece.

Esse é o primeiro relacionamento público da atriz desde que terminou com o funkeiro MC Cabelinho em agosto de 2023.

Quem é Thalita Ferreira

Se você ainda não conhece a Thalita, prepare-se para o currículo dela, porque a garota é focada. Paulistana e com apenas 20 anos, ela foi descoberta por olheiros aos 18, enquanto trabalhava em uma pizzaria. O dono do lugar já havia incentivado que ela perseguisse a carreira, e olha onde ela chegou.

Thalita já abriu desfile da Yves Saint Laurent na Paris Fashion Week Outono/Inverno e desfilou para nomes de peso como Chloé, Stella McCartney, Celine, Balenciaga e Jean Paul Gaultier. Nas últimas semanas, ela marcou presença nas semanas de moda de Milão, Paris e Nova York, passando por Bottega Veneta e Ralph Lauren.

Sinceramente, a gente só quer saber quando elas vão postar as primeiras fotos oficiais do casal, porque o match de beleza aqui foi surreal. Será que vem ensaio editorial vindo por aí?