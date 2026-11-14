Allan Souza Lima assume que gosta de despertar raiva com vilão de novela

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Tem coisa melhor do que odiar um vilão de novela? Para Allan Souza Lima, a resposta é sim. O ator, que interpreta Tom em Quem Ama Cuida, contou no programa É de Casa, neste sábado 14 de novembro, que acha positivo despertar raiva nas pessoas.

O personagem é descrito como machista, abusivo e tóxico. Para Allan, o papel vai além da ficção e serve como um alerta social para mulheres sobre os perigos de conviver com homens desse perfil. O ator inclusive aproveitou a ocasião para alertar sobre o aumento dos casos de feminicídio no Brasil.

Essa entrega ao papel tem um preço: Allan revelou que recebe muitas ofensas nas redes sociais por causa de Tom. Mas, longe de ficar mal com isso, ele acredita que as críticas sejam a prova de que o trabalho está sendo bem feito. Afinal, se a gente quer xingar o personagem, é porque ele é convincente, né?

No bate-papo, o ator também mencionou a dinâmica de vilões que divide com Isabel Teixeira, que interpreta Pilar na trama. Ele ainda recebeu uma mensagem carinhosa de Arlyane Carvalho, a atriz que faz sua filha, Dafne, a personagem responsável por avisar a mãe sobre o perigo que o pai representa.

Fora das telas, Allan Souza Lima está estreando como escritor com a obra Como se o mundo ficasse mais honesto debaixo d'água. O ator completa 41 anos no dia 18 de novembro.

Agora a gente só quer saber de uma coisa: será que o Tom vai pagar pelo que fez ou vai continuar saindo impune?