Clima tenso? Bruna Marquezine e Shawn Mendes teriam discutido em Noronha

Entretenimento

Parece que nem todo mundo está em clima de romance em Fernando de Noronha. Bruna Marquezine e Shawn Mendes teriam discutido durante a madrugada de sexta-feira, 13 de novembro.

Os dois estão no arquipélago pernambucano para acompanhar o casamento de Léo Fuchs e Gustavo Oliveira, que acontece neste sábado, 14 de novembro. A gente espera que tenham feito as pazes a tempo da festa, porque briga em viagem é sempre um caos.

Será que foi só um desentendimento bobo ou o clima azedou de vez?