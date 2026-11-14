Elisa Veeck anuncia primeira gravidez

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A apresentadora Elisa Veeck, anunciou na quarta-feira, 11 de novembro, que está grávida da primeira filha. A notícia foi compartilhada com os seguidores nos stories do Instagram, onde ela postou a foto de um macacão de bebê com estampas de corações e tulipas.

O pai da bebê é Gabriel Galípolo, atual presidente do Banco Central. Na publicação, a jornalista brincou que terá mais uma aluna de bateria no mundo, fazendo referência às aulas do instrumento que ela frequenta há pouco mais de um ano.

Antes de apresentar telejornais, Elisa Veeck teve uma trajetória diferente na TV. Ela trabalhou como atriz e integrou o elenco da primeira versão brasileira da novela Chiquititas, no SBT, em 1997, onde interpretou a personagem Fran. Depois disso, ela se formou em jornalismo e seguiu a carreira em redações até assumir a bancada de um telejornal.

Impossível não lembrar da fase Chiquititas agora, né? A gente quer saber: quem aí também cresceu assistindo a novela?