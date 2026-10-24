Veteranos no jogo? Globo quer Lia Khey e Rodrigo Mussi no BBB 27

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A Globo está de olho em nomes conhecidos para a próxima edição do Big Brother Brasil. Lia Khey, que passou pelo BBB 10, e Rodrigo Mussi, do BBB 22, foram procurados pela emissora para entrarem como veteranos no BBB 27.

As negociações já estão em andamento para que os dois participem da temporada, que estreia em janeiro do próximo ano.

Será que a experiência deles vai ajudar a levar o jogo para outro nível ou o caos vai ser inevitável? A gente quer ver esse encontro!