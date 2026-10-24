Deolane Bezerra sofre ameaças e intolerância religiosa na prisão

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A advogada Daniele Bezerra registrou uma denúncia na Polícia Civil de São Paulo sobre irregularidades no tratamento dado à sua irmã, a influenciadora Deolane Bezerra, na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista. O documento, registrado no dia 16 de outubro, aponta que agentes penitenciárias estariam envolvidas em episódios graves dentro da unidade prisional.

De acordo com o relato, Deolane teria sido ameaçada de morte por uma agente identificada como Juliana. Daniele contou que, ao ir ao parlatório para conversar com a irmã, a encontrou chorando após ter recebido a ameaça. Além disso, a agente teria afirmado que Deolane deveria ser encaminhada para a população carcerária comum, o que, na visão de Daniele, desrespeitaria as prerrogativas profissionais de Deolane como advogada.

Intolerância religiosa e falta de transparência

A denúncia também detalha um suposto caso de intolerância religiosa praticado por outra funcionária da unidade, identificada como Catarina. Diante dos fatos, a defesa de Deolane apresentou uma petição ao juiz do caso solicitando providências imediatas.

Daniele relatou dificuldades em obter a identificação das funcionárias envolvidas. Ela pediu os dados da agente Juliana à diretora de disciplina da penitenciária, chamada Samira, mas a informação teria sido negada. Posteriormente, Daniele buscou orientação com um homem chamado Eduardo, que a instruiu a fazer a solicitação por e-mail. No entanto, até o dia 16 de outubro, a unidade prisional ainda não teria fornecido os dados necessários.

Tensão familiar e saúde da filha

A situação dramática repercutiu nas redes sociais no dia 21 de outubro, quando Dayanne Bezerra, outra irmã de Deolane, repostou a informação sobre as ameaças de morte. Dayanne afirmou que a família teme pela vida da influenciadora e descreveu o local como maldito, mencionando que estão passando por injustiças.

Em seguida, Dayanne informou que a filha de Deolane passou mal e precisou ser internada em observação. Ela publicou a foto da menina em uma cama de hospital e atualizou que, se tudo corresse bem, a criança voltaria para casa no dia seguinte.

Dayanne já vinha se manifestando publicamente em defesa da irmã. No fim de agosto, ela contestou uma matéria que ligava a influenciadora a uma máquina de contar dinheiro. Na ocasião, pediu que o jornalismo fosse rigoroso, sugerindo a leitura completa das folhas antes dos títulos e a consulta à defesa antes de publicações, criticando o julgamento feito pelas pessoas com base em manchetes imprecisas.

O motivo da prisão

Deolane Bezerra, advogada e personalidade de televisão, está detida na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista desde 21 de maio. Ela foi presa em Alphaville durante uma operação do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Civil que investiga um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A ação envolveu seis mandados de prisão preventiva e ordens de busca e apreensão.

As investigações sugerem que a influenciadora utilizou sua fama e poder aquisitivo para esconder transações financeiras elevadas. Entre 2018 e 2021, ela teria recebido depósitos suspeitos, incluindo transferências fracionadas abaixo de R$ 10 mil que somariam cerca de R$ 1 milhão. Quase 50 depósitos feitos para duas empresas dela totalizariam R$ 716 mil, parte do qual teria sido enviada por um homem da Bahia que atuaria como laranja.

O inquérito teve início em 2019, após a apreensão de manuscritos e bilhetes na Penitenciária II de Presidente Venceslau, que levaram à apuração de movimentações em uma transportadora usada para lavagem de dinheiro. Por conta disso, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 27 milhões em nome de Deolane, valor sem origem comprovada e com indícios de lavagem de dinheiro. Além do quadro psicológico instável e crises frequentes de saúde mental, a ex-peoa de A Fazenda estaria recusando a alimentação oferecida na unidade prisional.