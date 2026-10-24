Marina Ruy Barbosa será criadora de conteúdo adulto em nova série do Prime Video

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O Prime Video anunciou o elenco e o início das gravações de Obsessão, nova série de ficção original brasileira que foca nos bastidores da indústria de conteúdo adulto. A história gira em torno do sumiço misterioso de uma estrela da plataforma fictícia Secret Velvet, o que inicia uma busca arriscada por ela.

Marina Ruy Barbosa interpreta Lorena, a criadora de conteúdo que desaparece em circunstâncias estranhas, colocando sua vida em risco. A personagem tem a aparência de uma garota comum, mas esconde uma vida bem mais complexa.

Para tentar encontrá-la, Miguel, interpretado por Marco Pigossi, entra na jogada. Ele é um motorista de aplicativo apaixonado por Lorena e decide embarcar em uma jornada obsessiva para trazê-la de volta em segurança.

No caminho, Miguel se une a Violeta, personagem de Any Gabrielly. Ela também trabalha no Secret Velvet, mas mantém a profissão em segredo da família. Juntos, a dupla mergulha em um submundo de fantasias e segredos para descobrir onde Lorena foi parar.

Produzida pela Coiote, a série tem direção geral de Gabriela Amaral Almeida e Philippe Barcinski. Julia Priolli, Head Criativa do Amazon MGM Studios no Brasil, explicou que a intenção é usar esse cenário instigante como pano de fundo para um suspense envolvente, com cuidado na representação dos corpos e responsabilidade na abordagem do tema.