Luciano Huck nega que organização ligada a ele tenha recebido dinheiro de Trump

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Luciano Huck reagiu publicamente a denúncias de que o governo de Donald Trump teria financiado uma organização política ligada a ele com o objetivo de influenciar as eleições brasileiras. Na quarta-feira, 21 de outubro, o apresentador classificou as informações como fake news e compartilhou um comunicado oficial do RenovaBR, que negou qualquer recebimento de recursos de governos estrangeiros.

Luciano Huck é o apresentador do Domingão com Huck, na TV Globo, tendo assumido o comando da atração em 2021 após deixar o Caldeirão do Huck.

A polêmica do Payday Report

A manifestação de Huck aconteceu depois que o site norte-americano Payday Report publicou uma reportagem na terça-feira, 20 de outubro, levantando suspeitas sobre a relação entre o governo dos Estados Unidos e o RenovaBR. Huck é incentivador da organização de formação política desde a sua fundação.

O veículo citou documentos relacionados à participação de um dirigente da entidade em um programa de intercâmbio do Departamento de Estado americano. Segundo a denúncia, o grupo teria recebido verba e treinamento do governo Trump para interferir no cenário político do Brasil. A reportagem menciona que o escândalo ganhou força após Huck promover na TV Globo o aplicativo Tem Meu Voto, que acabou sendo retirado do ar e investigado por supostamente manipular indicações a favor da direita.

A resposta do RenovaBR

Em nota compartilhada por Huck, o RenovaBR afirmou que não recebeu recursos financeiros do governo dos Estados Unidos nem de qualquer outro governo estrangeiro. A organização rejeitou a afirmação de que teria obtido financiamento americano para atuar nas eleições brasileiras.

O comunicado detalhou a participação de Rodrigo Matsumoto Cobra, diretor-executivo da entidade, no International Visitor Leadership Program (IVLP). Este é um programa de intercâmbio e formação de lideranças vinculado ao Departamento de Estado dos Estados Unidos. De acordo com a organização, Cobra participou do programa em julho de 2026, mas ressaltou que a experiência não representou financiamento ao RenovaBR, apoio a candidaturas ou qualquer compromisso de atuação político-eleitoral.

O funcionamento da organização

O RenovaBR se define como uma escola suprapartidária que, desde 2017, trabalha na preparação de lideranças de diferentes origens e correntes ideológicas. No posicionamento divulgado, a entidade também buscou afastar Luciano Huck de qualquer decisão administrativa ou financeira da instituição.

O Payday Report, por outro lado, relatou que a iniciativa de intercâmbio abordou temas como estratégias de comunicação política, campanhas, monitoramento eleitoral e procedimentos de votação. O veículo afirmou ter obtido documentos sobre o programa e mencionou conversas que Rodrigo Cobra teria iniciado com representantes do programa e do consulado americano para discutir uma possível iniciativa voltada a lideranças políticas brasileiras.

O texto da reportagem não esclarece se houve repasses financeiros diretos para Luciano Huck. Enquanto a denúncia aponta para a interferência estrangeira, a resposta do RenovaBR apresenta uma versão distinta sobre a natureza da relação com o governo americano. Até a publicação da matéria original, o Payday Report informou que não tinha recebido respostas de Huck, da Globo ou do Consulado-Geral dos Estados Unidos em São Paulo, sendo que as manifestações do apresentador e da entidade só foram divulgadas na quarta-feira, 21 de outubro.