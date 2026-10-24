Jorge Aragão, Fagner e Rockeria: o guia do que rola no Rio

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Se você tá no Rio ou tá planejando o rolê, prepara o coração (e o bolso) porque a agenda cultural tá entregando tudo. Para quem não abre mão de um samba de respeito, a pedida certa hoje, 24 de outubro, é a tradicional Feijoada da Estação Primeira de Mangueira. O evento conta com a participação do consagrado cantor e compositor Jorge Aragão, um dos nomes mais importantes do samba. Para completar a vibe, a Velha Guarda da Mangueira faz a abertura e o grupo Batucaê também sobe ao palco. A diversão começa a partir das 13h, mas fica esperto que a feijoada é servida só até as 16h. Os ingressos para a pista estão a partir de R$ 70 no terceiro lote.

Para quem curte um som mais sofisticado, o cantor e compositor Fagner também se apresenta hoje, 24 de outubro, no Vivo Rio. O show é especial porque comemora seus mais de 50 anos de carreira. No repertório, ele traz aqueles clássicos que todo mundo sabe cantar, como Borbulhas de Amor, Espumas ao Vento, Canteiros, Deslizes e Retrovisor. Os portões abrem às 19h e os ingressos custam a partir de R$ 88, mais taxas, com vendas pelo site.

Música, teatro e rock n' roll

Ainda hoje, 24 de outubro, o cantor, compositor e diretor Oswaldo Montenegro celebra seus 70 anos com a turnê do espetáculo A Dança dos Signos. A apresentação acontece no Qualistage, a partir das 21h30, com abertura da casa às 19h30. O show é uma mistura curiosa de música, teatro, humor e astrologia para falar sobre a diversidade humana de um jeito poético. Montenegro vem acompanhado de músicos, como a flautista Madalena Salles, e usa painéis de LED e recursos multimídia para revisitar sucessos, homenagear ícones mundiais e declamar seu poema Metade. Os ingressos custam a partir de R$ 70.

Quem prefere a energia do rock tem um encontro marcado na festa Rockeria, que comemora 14 anos hoje, 24 de outubro. O evento acontece no Clube dos Macacos, a partir das 21h, com o Baile do George, comandado por George Israel. O músico vai revisitar canções da própria trajetória e sucessos do rock nacional e internacional, incluindo hits do Kid Abelha, Cazuza e Paralamas do Sucesso. Para completar a noite, os DJs Gui Scarpa e Leo Paes Leme comandam sets com diversas vertentes do rock. O valor do ingresso varia entre R$ 60 e R$ 70, dependendo do lote.

Samba de raiz e encontros intimistas

O samba continua dominando a cidade hoje, 24 de outubro. A cantora Teresa Cristina comanda o Samba da TT no Quintal da Clementina, às 16h. A proposta é um encontro intimista e espontâneo, onde ela passeia por clássicos de várias gerações e músicas da sua própria carreira, acompanhada de Toninho Geraes e banda. Os ingressos para esse encontro entre amigos custam R$ 40 no segundo lote.

Já na Quadra do Cardosão, o projeto Cozinha Arrumada agita a tarde deste sábado, 24 de outubro, a partir das 15h, com muita cerveja gelada e roda de samba. A DJ May anima a pista nos intervalos. A entrada é gratuita até as 19h para quem retirar ingresso no site; caso contrário, o valor é de R$ 10. No Centro, o grupo Samba da Volta também realiza sua roda Bandeira da Fé no espaço Luiz Gama.

Olhando para os dias que passaram, a sexta-feira, 23 de outubro, teve a celebração dos 140 anos da Leopoldina no bar Gelados na Brasa, com samba de raiz do Grupo Point do Choro Zé da Velha e do Grupo Reza a Lenda, além de Mônica Trepte, filha do Mestre Casquinha. E na quinta-feira, 22 de outubro, a cantora Suzy Mac lançou seu EP Amor e Atitude no Dolores Club, misturando samba, bossa nova, soul e jazz com releituras de Carmen Miranda, Alcione e Ella Fitzgerald, além de uma versão de Força Estranha, do Caetano Veloso.

Cultura gratuita e museus

Para quem quer curtir sem gastar, o projeto Música no Museu promove concertos gratuitos em espaços históricos do Rio durante todo o mês de outubro. O objetivo é democratizar a música de concerto com recitais de canto coral, violão e piano. As apresentações acontecem em dias variados, com datas marcadas para 21, 22, 27, 28 e 31 de outubro, nos horários de 12h30 ou 18h. O público pode prestigiar os shows no Centro Cultural Justiça Federal, no CCBB Rio, no Palácio São Clemente e no Museu do Exército, localizado no Forte de Copacabana.

Com tanta opção, a única dúvida é: por onde você vai começar esse roteiro?