Jônatas Faro bate o sino e desiste de A Fazenda 18

Entretenimento

Jônatas Faro pediu para sair de A Fazenda 18. Na edição de 23 de outubro, o ator foi visto indo até a área do sino logo após o início do trato dos animais para avisar a produção que estava oficialmente saindo do jogo, agradecendo pela experiência.

O clima na casa ficou tenso porque o Jônatas saiu sem avisar ninguém. A Ana Bruna chegou a comentar que ele havia dito que iria desistir, mas ele saiu sem avisar. O choque foi tanto que os peões ainda tentaram procurar por ele quando o cuco tocou .

A Darlin não escondeu a frustração e começou a chorar, gritando "Que droga, meu!". Enquanto isso, o perfil oficial do artista postou que ele não ultrapassou seus limites e que a experiência no reality é apenas um capítulo de sua história.

Agora vem a parte dolorosa: o bolso. Ex-participantes de edições passadas já revelaram que quem desiste ou é expulso precisa pagar uma multa equivalente ao cachê recebido na assinatura do contrato. A Record não divulga os valores, .

A Medrado, que desistiu na edição 13, desabafou no X que perdeu o carro e o cachê, além de ter que pagar a multa. Deborah Albuquerque, de A Fazenda 14, também confirmou nos stories do Instagram que qualquer arregão que bate o sino perde todos os prêmios e o valor recebido para entrar no programa.

Será que o prejuízo financeiro faz a gente repensar a vontade de bater o sino?