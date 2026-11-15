Luan Pereira agitou o palco do Eita Lucas! com sucessos do agronejo

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Luan Pereira esteve no palco do Eita Lucas! no sábado, 14 de novembro. O cantor, do agronejo, que mistura referências de funk e pop, interpretou seus grandes sucessos e bateu um papo com o apresentador Lucas Guimarães.

Mas o programa não teve só música. No quadro Lucas Por Aí, o apresentador foi até o extremo sul de São Paulo para conhecer Cida Preta. Aos 72 anos, Cida é catadora de materiais recicláveis há mais de três décadas e fundou uma cooperativa no Grajaú para gerar renda para outras pessoas.

Mãe de oito filhos, avó de 33 netos e bisavó de seis, Cida construiu a própria casa onde criou a família. Ela foi surpreendida com a reforma total da casa. A ação foi realizada em parceria com a equipe de Guilherme Gomes, o influenciador do Diárias do Gui, que é conhecido por fazer faxinas e reformas gratuitas para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Impossível não ficar com o coração quentinho com essa reforma, né? Quem aí também já quis transformar a casa num piscar de olhos?