Galpão na mansão de Will Smith e Jada Pinkett Smith pega fogo na Califórnia
Um galpão na mansão de Will Smith e Jada Pinkett Smith, em Calabasas, na região de Los Angeles, pegou fogo na madrugada de segunda-feira, 23 de novembro. O Departamento do Xerife de Los Angeles foi acionado às 0h04 para atender a um incêndio em estrutura e, ao chegar, encontrou o galpão completamente tomado pelas chamas.
Bombeiros do Departamento de Incêndios do Condado de Los Angeles apagaram o fogo e nenhuma outra construção foi danificada. As autoridades afirmam que a causa foi acidental. Ainda não se sabe se o casal e os filhos estavam em casa no momento do incidente.
A propriedade, avaliada em cerca de US$ 42 milhões (R$ 210 milhões), já tinha passado por outro incêndio em 2021.
O susto aconteceu poucos dias depois de Will Smith, ator e produtor, e Jada Pinkett Smith, atriz e empresária, terem sido vistos em um passeio raro em família no sábado, 21 de novembro, em Malibu. Eles estavam acompanhados dos filhos Jaden e Willow, e das mães Adrienne Banfield-Norris e Caroline Bright.
Will e Jada são casados desde 1997, mas ela revelou em 2023 que os dois estavam separados desde 2016. Informações indicam que o casal voltou a morar na mesma casa há cerca de dois anos.