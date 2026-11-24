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Um dia após deixar a maternidade, Tati Machado usou as redes sociais na segunda-feira, 23 de novembro, para atualizar os seguidores sobre a nova fase ao lado do marido, Bruno Monteiro, e do filho, Rafael. A apresentadora falou sobre o processo de amamentação e a rotina de sono do bebê.

Tati compartilhou que recebeu a visita de Alessandra Paulas, especialista em aleitamento materno. A profissional escreveu que a família segue, no detalhe, tudo o que ela ensina e que vai colher frutos com um bebê que mama bem, dorme bem, vive mais feliz e saudável. A apresentadora destacou a importância desse apoio inicial, contando que está focada e que o filho está mamando corretamente desde a maternidade, dormindo bem e que ela não está sentindo dores.

O filho de Tati e Bruno nasceu na terça-feira, 17 de novembro, mas a novidade só foi revelada pelo casal em uma publicação conjunta no sábado, 21 de novembro, com fotos após o parto. A gravidez havia sido comunicada nas redes sociais em junho.

Em um momento de desabafo no videocast Mil e Uma TrETAS, Tati falou sobre o luto pelo falecimento de seu primeiro filho, Rael, e relatou ter sentido culpa durante a nova gestação. Ela explicou que a gravidez não foi planejada, pois o combinado com a médica era congelar embriões. A apresentadora revelou que, no início, achava injusto tentar engravidar e desejar ter Rael ao mesmo tempo, e que sentia uma repulsa por tê-lo, o que descreveu como uma traição daquela relação e daquele luto que ainda vive.

Tati refletiu que carrega essa carga emocional e que, até o começo da gravidez, preferiu não se envolver muito com a situação, descrevendo isso como algo enraizado dentro de si mesma. A apresentadora perdeu o primeiro bebê que esperava na 33ª semana de gestação em maio de 2025 e já havia sofrido um aborto espontâneo em 2019.