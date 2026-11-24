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Ana Castela decidiu que não existe folga quando o assunto é academia. No domingo, 22 de novembro, a cantora postou nas redes sociais que manteve o ritmo de treinos mesmo sendo final de semana, questionando se os fãs também tinham ido malhar.

Para a sessão de exercícios, a artista escolheu um look all black, composto por top, colete e calça legging pretos. O foco do último final de semana foi intenso, já que no sábado ela também registrou em vídeo a rotina de treinos para desenvolver os membros inferiores, exibindo o resultado imediato na hora.

Essa dedicação faz parte de um projeto maior. No início do ano, Ana Castela contou que está seguindo uma rotina de treinos. Em março, ela compartilhou um vídeo com exercícios de membros superiores que praticou durante uma folga.

A cantora comentou em depoimentos anteriores que sempre foi "magrela" e que gostaria de mudar isso. O esforço está dando resultado nos números: segundo um exame de bioimpedância, ela conseguiu reduzir o percentual de gordura de 20,4% para 17,3%.

O profissional que a acompanha celebrou a marca como "quase percentual de atleta de alta performance". A gente queria um pouquinho dessa motivação para levantar do sofá, né?