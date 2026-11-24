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Manter a rotina de exercícios exige disciplina, e a atriz Barbara Eden leva isso a sério. Aos 95 anos, a protagonista de 'Jeannie é um Gênio' revelou que seu foco principal continua sendo a saúde do corpo.

O segredo do dia a dia é a bicicleta ergométrica. A atriz contou que treina no aparelho diariamente por cerca de 35 minutos, o que traz benefícios tanto para o lado físico quanto para o mental.

Barbara e o marido, Jon Eicholtz, contam com o apoio de um personal trainer especializado que os acompanha quase todos os dias. Embora não frequente mais academias, ela explicou que ainda pratica musculação, mas agora com cargas reduzidas, destacando a importância dessa atividade para a saúde das mulheres.

Além dos treinos, a atriz mantém a atenção com a alimentação, embora afirme que não exagera nas restrições. Outro ponto alto de sua saúde é o fato de nunca ter fumado, algo raro para quem viveu o auge da fama nas décadas de 1960 e 1970. Ela disse estar feliz por ainda estar ativa.

Para quem não lembra, a série 'Jeannie é um Gênio' foi exibida entre 1965 e 1970 e virou um fenômeno global, inclusive no Brasil. A trama girava em torno do astronauta Tony Nelson e da gênio Jeannie, que, ao se apaixonar pelo militar, passa a usar sua magia constantemente, provocando grandes confusões.