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O Desfile de Traje de Gala, uma das etapas preliminares mais importantes do Miss Universo 2026, aconteceu na noite de domingo, 22 de novembro, em Porto Rico. Ao todo, 116 candidatas subiram à passarela com looks que focavam na elegância. Essa fase, junto com o Desfile de Traje de Banho, é fundamental para que os jurados definam quem são as 30 finalistas do concurso. Durante a apresentação, a banca avalia a postura, a segurança, a presença de palco e a desenvoltura de cada participante.

Marcella Kozinski, a representante do Brasil, trouxe uma proposta ousada com um vestido criado pelo estilista Mário Cézar. A peça foge do tradicional para a moda festa, já que o estilista não usou a base convencional de tule para aplicar os cristais; em vez disso, as pedras foram entrelaçadas artesanalmente para formar a própria estrutura do vestido. O visual é complementado por uma parte superior feita com tecnologia de impressão 3D e detalhes em folha de ouro 24 quilates. Para chegar ao resultado final, a equipe do ateliê VERSA dedicou mais de 480 horas de trabalho manual, unindo a tecnologia a referências que lembram colmeias e o movimento do mel.

Fé e inspiração

O visual futurista de Marcella não foi escolhido apenas pela estética, mas por carregar um significado pessoal. A brasileira contou que, em momentos importantes de sua vida, costuma ser surpreendida pela presença de abelhas, o que ela interpreta como um sinal de Deus. Essa experiência serviu de base para que o estilista criasse um vestido que simbolizasse realeza, delicadeza e força. Para Marcella, levar essa história para um palco internacional representando o Brasil torna o momento mais emocionante, descrevendo a experiência como se estivesse vestindo a própria fé.

Detalhes do concurso

Além do destaque brasileiro, as outras representantes dos 116 países que desfilaram no domingo também apostaram em elementos marcantes. Entre as tendências vistas na passarela, ganharam destaque os looks com diamantes, cristais, transparências, babados e penugens. As candidatas estão confinadas na ilha caribenha desde 8 de novembro, seguindo uma agenda intensa que mistura o glamour dos desfiles com compromissos culturais, sociais e de engajamento.

O grande objetivo agora é a coroa, batizada de "The Radiance of an Eternal Legacy" (Brilho de um legado eterno). A peça é impressionante e conta com mais de 3 mil diamantes. A grande final do Miss Universo 2026 acontece hoje, 24 de novembro, em Porto Rico.

Quem é Marcella Kozinski

Natural de Curitiba, no Paraná, Marcella Kozinski foi eleita Miss Universe Brasil 2026 em julho deste ano, durante evento em São Paulo. Ela já possui experiência em competições de beleza, tendo participado do Miss Internacional na China em 2019. Após esse ciclo, ela trabalhou com sua própria marca de roupas autorais antes de focar totalmente na carreira de modelo. Em 2021, venceu o Miss Paraná e, neste ano, também foi coroada Miss Ilha do Mel, destino conhecido pelo ecoturismo e conservação ambiental no Brasil.

Marcella revelou que sempre mentalizou a conquista e que, embora existisse o susto natural do momento, ela já se conectava com a sensação de ter seu nome anunciado como vencedora do Miss Universe Brasil. Agora, ela busca conquistar mais uma coroa no cenário mundial.

Sinceramente, esse vestido de ouro 24 quilates é a definição de 'cheguei'. Será que o júri vai cair no encanto desse futurismo?