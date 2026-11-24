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Sabe aquela vontade de comer algo saudável, mas que não seja apenas folhas de alface? A salada de trigo surge como uma opção certeira para quem busca um prato que sustenta e ainda é refrescante. Ela funciona tanto como uma refeição leve quanto como um acompanhamento saboroso para a mesa.

O segredo está na mistura do trigo com legumes frescos, ervas e um molho simples de limão e azeite. A melhor parte é que a receita é flexível: dá para adaptar os ingredientes de acordo com o que você já tem na geladeira, transformando a salada em algo totalmente personalizado.

Para quem quer dar um upgrade no sabor, adicionar azeitonas, milho, tomate seco ou até pepino em conserva faz toda a diferença. Se a ideia for transformar a salada em um prato principal com mais proteína, ela combina super bem com ovo cozido, atum ou leguminosas.

Outra vantagem é a praticidade para quem leva marmita: como pode ser preparada com antecedência, ela é uma opção prática para o lunch box. A dica é deixá-la um tempo na geladeira antes de servir, para os sabores combinarem melhor.

No fim das contas, é aquele tipo de prato que prova que comer bem não precisa dar trabalho. Basta usar ingredientes frescos e um toque de acidez para ter um almoço que foge do óbvio.