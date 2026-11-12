Tufão perdoa Carminha no final de Avenida Brasil, mas a vilã acaba presa

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Tufão deixará as mágoas de lado e perdoará Carminha por tudo o que ela fez durante o casamento no último capítulo de Avenida Brasil. O ex-jogador ficará emocionado ao ouvir o pedido de perdão da vilã e chegará a aconselhá-la a fugir para não ser presa.

Essa atitude foi bem diferente de quando Tufão descobriu que Carminha tinha um caso com Max. Naquela ocasião, ele ficou furioso, expulsou a mulher da mansão e revelou as traições para os moradores do Divino.

Os dois terão uma conversa durante a tentativa de fuga de Santiago, que estará tentando escapar com o dinheiro do resgate exigido pelo sequestro de Tufão. A situação mudará depois que Carminha atirar em Nicolau, um de seus comparsas.

Após o disparo, Carminha pedirá perdão ao ex-marido, reconhecendo que ele sempre foi um ótimo marido e admitindo que gostava da vida que levava ao lado dele, fingindo ser a esposa perfeita.

A vilã ainda pedirá que Tufão cuide de Ágata e Jorginho. Comovido, ele resolverá perdoá-la e dirá que ela precisa fugir antes que a polícia apareça.

Só que Carminha não terá tempo de escapar. Pouco depois da conversa, os policiais chegarão ao local e prenderão a vilã, que acabará atrás das grades apesar da tentativa de Tufão de ajudá-la.

A reprise da novela, escrita por João Emanuel Carneiro, é exibida de segunda a sexta no Vale a Pena Ver de Novo, a partir das 17h15, na Globo.

Sinceramente, depois de tudo que ela fez, o Tufão é coração demais ou só estava emocionado mesmo?