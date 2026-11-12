Wanda Maximoff volta em VisionQuest e quebra a internet no Brasil

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O episódio final de VisionQuest transformou as redes sociais brasileiras em um verdadeiro campo de batalha de teorias. Entre as 9h de terça-feira (10) e as 9h de quarta-feira (11) de novembro, foram registradas cerca de 78 mil menções em português no X, Facebook e Instagram, resultando em mais de 1 milhão de interações.

O motivo do caos foi a cena pós-créditos que trouxe de volta Wanda Maximoff, vivida por Elizabeth Olsen. O encontro da personagem com o Doutor Destino deixou todo mundo em choque, principalmente quando o vilão sugeriu que planeja roubar os poderes dela. A frase do vilão mandando a Feiticeira Escarlate despertar e afirmando que o poder dela seria dele foi o estopim para a onda de posts.

O desespero dos fãs também foi parar no Google. Entre a meia-noite e 1h32 da madrugada de quarta-feira (11), houve um pico de buscas por VisionQuest, que superou 5 mil pesquisas em 24 horas no Brasil. O nome de Wanda Maximoff também bombou, com mais de 2 mil consultas. Os termos mais procurados foram Feiticeira Escarlate, Vingadores e Elizabeth Olsen.

No X, a conversa foi ainda mais intensa: a plataforma concentrou 99,86% das menções e 61,23% das interações totais, ultrapassando 8 milhões de impressões. A hashtag #VisionQuest liderou os assuntos mais comentados no país, acompanhada por termos como Maximoff, ressuscitou e Doom.

A repercussão já mira o futuro do Universo Cinematográfico Marvel, com a galera comentando sobre Vingadores: Doutor Destino e lembrando da família da heroína, citando Billy, Tommy e a série WandaVision.

VisionQuest está disponível completa no Disney+.

Será que a Wanda vai aceitar calada que o vilão quer os poderes dela ou vamos ter um caos nível multiverso logo mais?