Aline Dahlen revela romance secreto com Antônio Fagundes e solta a real sobre o término

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Aline Dahlen resolveu abrir o jogo sobre um relacionamento que teve com Antônio Fagundes. A ex-participante do BBB 14 contou que os dois ficaram juntos por aproximadamente um ano, após se conhecerem durante as gravações da novela Tempos Modernos, exibida pela TV Globo em 2010.

O romance aconteceu nos bastidores da produção, onde Aline interpretava uma enfermeira que trabalhava com o personagem do ator. Em entrevista ao Roberio de Ogum Podcast, ela confessou que já era admiradora do trabalho de Fagundes e que sempre o considerou um homem charmoso, mesmo antes de eles terem qualquer proximidade fora do trabalho.

O jogo da conquista

A aproximação real começou quando o ator comentou sobre uma peça de teatro que estava preparando. Fagundes demonstrou interesse em convidar pessoas do elenco da novela para participar, e esse assunto serviu de ponte para que os dois trocassem telefones. Logo depois, veio o convite para um jantar.

No começo do envolvimento, houve um momento curioso que Aline relembrou. O ator sugeriu que eles fossem até a casa dele para que ela pudesse conhecer a biblioteca particular do artista. No entanto, a atriz não caiu na conversa e recusou o convite na hora. Ela percebeu que a proposta tinha uma segunda intenção e deixou claro que sabia que o encontro não ficaria limitado à visita aos livros.

Mesmo com a negativa, Aline contou que a situação terminou de forma tranquila. Fagundes a acompanhou até a casa dela e foi super educado. Na hora, ela teve a impressão de que ele não tinha gostado da recusa, mas logo percebeu que era apenas uma impressão errada, já que eles continuaram se falando e desenvolveram a relação.

O motivo do término

Aline não poupou elogios à postura do ator, descrevendo-o como um lorde e alguém educadíssimo. Mas, apesar da admiração, o namoro durou cerca de um ano e chegou ao fim por conta de questões externas. A atriz acredita que o desgaste aconteceu porque Fagundes tinha um namoro mal resolvido com a mulher que é sua companheira atualmente.

Segundo o relato de Aline, quando ele estava com ela, não estava com a atual parceira, mas ela suspeita que houvesse um ciclo de idas e vindas. Ela acredita que o ator ficava com ela, brigava, voltava para a outra pessoa, brigava novamente e depois retornava para Aline. A ex-BBB ressaltou que nunca brigou com ele, mas que essa instabilidade na vida amorosa do artista teria sido a razão do término.

Quem são os envolvidos

Aline Dahlen é atriz e fisiculturista, tendo participado do Big Brother Brasil 14 e de diversas novelas da Globo, como Pé na Jaca e Sítio do Pica-Pau Amarelo. Atualmente, ela é campeã europeia de fisiculturismo.

Antônio Fagundes é um dos atores mais conhecidos do Brasil, com uma carreira de mais de cinco décadas nos palcos e telas. Hoje, ele é casado com a atriz Alexandra Martins. Os dois se conheceram em 2007 nas gravações de Carga Pesada e oficializaram o casamento em 2016.