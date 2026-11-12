Clima de guerra em Lá na Minha Terra: Damaso e Raimundo Gerardo partem para a briga

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A fazenda de Almerindo Mourão, vivida por Mateus Solano, virou cenário de confusão em Lá na Minha Terra. No capítulo de 11 de novembro, o clima esquentou depois que Damaso, interpretado por Miguel Rômulo, descobriu que a irmã, Maria Lina (Arianne Botelho), ficou sozinha com Raimundo Gerardo (Danilo Mesquita) em uma gruta.

O babado começou com Socorro, vivida por Lucy Alves, que deu um safanão em Damaso, fazendo o jovem cair desmaiado. Assim que acordou, ele afrontou o vaqueiro, chamando Raimundo de sedutor dos infernos e pedindo sua peixeira para tentar se vingar.

Só que o Raimundo não se intimidou. Ele pediu licença para o patrão e sugeriu que os dois resolvessem a treta na mão, sem usar armas. Ao começarem o embate, os dois foram flagrados por Maria Lina, que ficou surpresa com a cena.

Se tem uma coisa que a gente ama é esse drama de novela das seis, onde um mal-entendido vira luta livre na fazenda. Será que o Raimundo vai sair dessa ileso ou o Damaso finalmente consegue acertar um golpe?