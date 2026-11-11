Canibalismo e elite: Raphael Montes chega ao New York Times com 'Jantar Secreto'
O livro Jantar Secreto, de Raphael Montes, entrou na lista do New York Times de romances que dariam o que falar em 2026. A obra, que já vendeu 500 mil cópias no Brasil, acaba de ser lançada em inglês nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Austrália.
A trama coloca multimilionários brasileiros em um esquema de corrupção e com um apetite bem peculiar: a carne humana. Para Montes, o livro funciona como uma alegoria sobre desigualdade social, ambição, amor, inveja e preguiça. O autor compara a obra ao filme Parasita, vencedor do Oscar em 2020, explicando que, embora existam elementos locais, a pergunta sobre quem parasita quem é universal e interessa ao mundo todo.
Do exótico ao global
Esta não é a primeira vez que o escritor chega ao mercado internacional, já que Dias Perfeitos foi traduzido como Perfect Days há quase dez anos e ganhou série no Globoplay. No entanto, Jantar Secreto marca a primeira vez que ele publica por uma grande editora anglófona, saindo da prateleira de literatura estrangeira para ocupar a de thrillers em geral.
Montes lembra que a literatura brasileira costumava chegar ao exterior com um tom exótico. Ele cita como exemplo a capa de Perfect Days, que trazia um coqueiro apenas por ser um livro brasileiro, mesmo sem a planta aparecer na história. Para o autor, os serviços de streaming ajudaram a mudar isso ao popularizar as histórias glocals, que misturam elementos de um território específico com apelo global, fazendo com que o público consuma a obra por ser boa, independentemente do país de origem.
O desafio de catalogar o gore
No exterior, os leitores têm tido dificuldade para classificar Jantar Secreto. Enquanto no Brasil a divisão de subgêneros de crime fiction importa pouco, no mercado de língua inglesa as categorias são mais delineadas. O livro mistura suspense, horror, elementos de gore e é, ao mesmo tempo, divertido e uma corrida contra o tempo.
Além dos países de língua inglesa, a obra já foi publicada na Polônia, Hungria, Rússia e República Tcheca. No Brasil, Montes já é um fenômeno de vendas, estando perto de alcançar a marca de dois milhões de livros vendidos, um número absurdo se comparado à tiragem média de três mil exemplares de um lançamento nacional.
Entre o Direito e os roteiros
Raphael Montes é um escritor e roteirista de literatura policial. Formado em Direito, ele estudava para ser juiz antes de a carreira literária decolar. Mesmo com o sucesso, ele alerta que é perigoso tentar viver apenas de literatura no Brasil ou escrever com o objetivo de ganhar dinheiro, defendendo que a literatura deve ser uma atividade paralela que, ocasionalmente, vira a principal.
Ele só deixou a carreira jurídica quando surgiram convites para escrever roteiros de novelas, filmes e séries. Um exemplo é Beleza Fatal, a primeira novela da HBO Max no Brasil, que quebrou recordes na plataforma, apesar de não ter a audiência dos folhetins da TV Globo.
Atualmente, as carreiras de romancista e roteirista andam juntas. Enquanto escrevia A Estranha na Cama, lançado em agosto, Montes contou a ideia a uma executiva da Netflix, que encomendou a adaptação para as telas. O filme, com Paolla Oliveira, Bella Campos e Emílio Dantas, já foi rodado e deve estrear no próximo ano. O autor brinca que, financeiramente, ser roteirista é o que paga as contas do mês.
A polêmica da violência
O fio condutor de Montes são crimes com cenas de violência explícita. Em Jantar Secreto, ele reflete sobre quem é servido no jantar e quem paga a conta, apontando que as vítimas são pessoas pobres, pretas, mulheres e gays. O autor ressalta que faz isso em tom de crítica social, e não por prazer na violência contra esses grupos.
Essa advertência não surge por acaso: a percepção de que o autor seria preconceituoso ou reforçaria estereótipos de violência o acompanha há quase 15 anos, desde seu primeiro livro, Suicidas, que imagina um grupo de jovens que decide brincar de roleta-russa. O segundo romance, Dias Perfeitos, também é marcado por cenas de violência.
Será que a gente aguenta tanta tensão ou prefere ficar no romance água com açúcar?