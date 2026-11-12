Ana Castela não nega indiretas nas redes após confusão com Jon Vlogs

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Ana Castela usou seu perfil privado nas redes sociais na terça-feira, 10 de novembro, para comentar a possibilidade de publicar indiretas na internet. A cantora contou que pretende gravar um vídeo cantando com uma amiga, mas avisou que a publicação não tem a intenção de provocar ninguém.

Ana reforçou que a escolha das músicas nem sempre tem um significado oculto, brincando que, na maioria das vezes, não foi proposital. Mesmo assim, ela defendeu o uso de letras para lidar com desilusões amorosas e questionou "o que que tem?", afirmando que eles são jovens e que cantar músicas sofridas é a melhor forma de passar por esse momento.

Na mesma terça-feira, a sertaneja também postou um vídeo nos stories do Instagram mostrando o resultado de seus treinos, exibindo os braços e ombros definidos diante da câmera.

Essa movimentação acontece depois que Jon Vlogs, com quem Ana tem um affair, postou e depois apagou dois vídeos entre a madrugada de domingo, 8 de novembro, e segunda-feira, 9 de novembro. Nas imagens, o influenciador mostrava um quarto de hotel com decoração romântica e fotos dos dois, demonstrando frustração com a situação.

Também surgiram boatos de que o casal teria discutido em uma festa após o GP de São Paulo de Fórmula 1, organizada por João Silva. Segundo os rumores, Ana e Jon chegaram juntos ao evento, mas o influenciador teria saído do local sozinho e irritado.