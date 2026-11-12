Pedro Scooby diz que briga com Luana Piovani foi um 'livramento' de contrato com banco

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Pedro Scooby contou em live com o youtuber Brino que quase fechou um patrocínio com o Banco Master, mas uma briga com Luana Piovani mudou seus planos. O surfista explicou que a instituição desistiu da parceria depois que a atriz fez algumas declarações sobre ele na internet.

Scooby não entrou em detalhes sobre o que exatamente Luana falou, mas brincou que a ex-mulher acabou salvando-o sem querer. Para ele, a situação foi um verdadeiro livramento, já que acredita que tudo na vida tem um propósito .

Naquele momento, o surfista afirmou que não havia suspeitas sobre o banco e que a imagem da instituição era de ser correta. Agora, com o Banco Master em processo de liquidação determinado pelo Banco Central, ele encara o episódio com humor.

Durante a transmissão, o clima foi de piada. Brino e quem assistia lembraram da troca de alfinetadas entre Scooby e Luana em setembro, quando o assunto era a filha dos dois estar com piolho, e brincaram que ele deveria agradecer inclusive aos insetos pelo desfecho do contrato.