Suflê de macarrão: a receita perfeita para salvar a sua marmita

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Se você quer fugir daquelas receitas complexas que exigem horas na cozinha e uma lista infinita de ingredientes, esse suflê de macarrão é para você. Ele é sustancioso, fácil de fazer e cabe direitinho na lunch box, resolvendo o problema de quem não quer ter que pensar no cardápio toda manhã.

O melhor de tudo é que não precisa ser chef para conseguir o ponto certo. Com poucos itens, você monta aquele prato bem cheesy que salva qualquer dia corrido. E a parte boa é que dá para adaptar a receita com o que você já tem na geladeira, mudando os ingredientes para variar o sabor.

Ingredientes

Para 4 ou 5 porções:

500 g de penne ou outra massa de sua preferência

250 g de peru ou presunto

250 g de queijo amarelo ralado

200 ml de creme de leite

2 ovos

150 ml de leite

2 colheres de sopa de cream cheese

Sal e pimenta

Um pouco de páprica (opcional)

Modo de preparo

Cozinhe o macarrão em água com sal, mas deixe-o um pouco mais al dente do que o tempo indicado na embalagem. Escorra e reserve.

Em uma tigela grande, misture o creme de leite, o leite, os ovos e o cream cheese até obter um creme homogêneo.

Adicione sal, pimenta e a páprica, se quiser.

Junte o macarrão, o peru ou presunto e cerca de dois terços do queijo ralado. Misture bem para que tudo fique bem envolto no molho.

Transfira a mistura para um refratário levemente untado e polvilhe o restante do queijo por cima.

Leve ao forno a 180°C por cerca de 25 a 30 minutos, até que o queijo derreta e crie aquela crostinha dourada.

Deixe descansar por alguns minutos antes de cortar.

Se for levar para o escritório ou para a escola, é só aquecer que continua delicioso. E ó, se quiser inovar, pode trocar o peru por frango ou adicionar pimentões e cogumelos. É o hack definitivo para não enjoar da marmita.

Já preparou a sua lista de compras ou vai usar o que tem na geladeira mesmo?