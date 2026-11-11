A Imperatriz se Casou Novamente: novos episódios chegam ao Disney+ com muita treta imperial

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Quem gosta de um bom drama real com traição e disputa de ego pode comemorar. Os episódios 5 e 6 de A Imperatriz se Casou Novamente chegaram ao Disney+ nesta quarta-feira, 11 de novembro. A previsão de lançamento era para as 5h da manhã, no horário de Brasília, seguindo o padrão de distribuição do serviço de streaming.

O dorama, que é baseado em um webtoon sul-coreano, foca na vida de Navier, a imperatriz que tenta manter a cabeça erguida e a dignidade intacta enquanto lida com as decisões problemáticas do marido. No centro da trama está a briga pelo controle do Império do Oriente, onde cada movimento na corte pode mudar completamente o jogo do poder.

O triângulo amoroso e as tensões políticas

A relação entre Navier e o príncipe Heinrey, do Reino do Ocidente, promete esquentar nos novos capítulos. A proximidade entre os dois, que já começou a aparecer nos primeiros episódios, deve ganhar novos desdobramentos agora. Heinrey deixou claro que tem interesse na imperatriz, mas esse romance não é apenas sobre sentimentos.

Existe um peso político enorme nessa ligação. Navier terá que pensar friamente em como esse envolvimento com o príncipe estrangeiro vai impactar a posição dela dentro do palácio e como isso será visto por Sovieshu. É aquele tipo de romance que pode tanto salvar a protagonista quanto causar um incidente diplomático.

A rivalidade com Rashta

Enquanto Navier tenta se equilibrar, Rashta segue firme no plano de dominar a corte. A jovem conseguiu conquistar a atenção do imperador e agora usa esse espaço para desafiar a autoridade da imperatriz. Rashta continuará buscando influência dentro do palácio.

Essa rivalidade deve ficar ainda mais intensa nos episódios de hoje. As provocações de Rashta geram desentendimentos constantes na corte, dificultando a vida de Navier, que já luta para tentar preservar um casamento que está cada vez mais fragilizado.

As escolhas de Sovieshu

Do outro lado da moeda está Sovieshu, que agora precisa encarar as consequências de suas próprias decisões. O envolvimento dele com Rashta não foi apenas um deslize romântico, mas algo que enfraqueceu a relação com Navier e colocou em xeque toda a estabilidade da família imperial.

Os novos episódios vão explorar como essas tensões afetam o imperador. Enquanto isso, a protagonista busca alternativas para não perder o controle do próprio futuro e não ficar à mercê das vontades do marido e de Rashta.

Calendário de lançamentos

A primeira temporada da série terá um total de dez episódios. Para quem não quer perder o ritmo da maratona, os capítulos 7 e 8 já têm data marcada para chegar: 18 de novembro. O desfecho da temporada acontece no dia 25 de novembro, com o lançamento dos dois últimos episódios.

O elenco principal que dá vida a essa confusão imperial conta com Shin Min-a no papel de Navier, Lee Jong-suk como o príncipe Heinrey, além de Ju Ji-hoon e Lee Se-young nos papéis centrais da história. Sinceramente, com esse elenco e esse roteiro de traição, a gente só quer ver quem vai sair por cima nesse jogo de xadrez real.