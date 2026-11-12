Clima tenso! Mayk e Darlin trocam farpas em discussão gigante em A Fazenda

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O clima pesou na sede de A Fazenda 18 na noite de 10 de novembro. Mayk e Darlin entraram em um embate que durou quase uma hora, culminando em um pedido de ajuda de Darlin para a produção do reality.

Tudo começou quando Mayk acusou a peoa de fofocar sobre ele em conversas com outros participantes da casa, afirmando que ela não deveria tocar no nome dele.

Darlin negou as acusações, explicando que estava falando da própria história e que nunca falou de Mayk, ressaltando que as críticas que fez a ele foram ditas diretamente para o peão.

O Fazendeiro não engoliu a resposta e rebateu que Darlin não tem caráter por não pedir desculpas e falar mal das pessoas pelas costas. Mayk ainda citou que ela falava mal de Bissoli e agora está o tempo todo com ele.

Para completar, Mayk disparou que Darlin se acha superior a todos por ser rica e famosa, afirmando que ela humilha os outros e se recusa a assumir erros, mesmo após várias vezes ter sido solicitada a pedir desculpas.

Encerrando o assunto, Darlin foi para a cozinha tomar água com açúcar, mas Mayk a seguiu para continuar a discussão. A situação terminou com a peoa chorando e pedindo a intervenção da equipe do programa.