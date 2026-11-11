Clima tenso e banquinhos cheios: entenda a formação da roça em A Fazenda 18

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O deck de A Fazenda 18 virou palco de confusão nesta terça-feira, 10 de novembro, com tretas pesadas e estratégias para definir a oitava formação de Roça. No fim do jogo, Murilo Dias, Daniel Erthal, Tina Calamba e Fran Almeida acabaram nos banquinhos.

A confusão começou com a divisão dos pergaminhos do Lampião do Poder entre Alfredo Amaral e Serginho Hondjakoff. Alfredo ficou com a Chama Vermelha e Serginho com a Amarela. No meio de ameaças, Mayk Leão indicou Murilo para o primeiro banquinho, justificando que os dois já tiveram vários embates.

O jogo ficou ainda mais caótico na votação cara a cara. Serginho usou a vantagem amarela para anular dois votos recebidos por Daniel Erthal. Isso deixou o ator empatado com Ana Bruna, mas Mayk desempatou a disputa e mandou Daniel para a Roça. Na sequência, Daniel escolheu puxar Tina Calamba para a Baia.

Para fechar a conta, o pergaminho Vermelho entrou na jogada. Alfredo selecionou dois peões para que o Fazendeiro decidisse quem seria o terceiro indicado. Mayk teve que escolher entre Fran Almeida e Thaíde, e a influenciadora foi a escolhida para completar a formação.

Fran ainda teve o poder de vetar um competidor da Prova do Fazendeiro que acontece nesta quarta-feira, 11 de novembro, e decidiu tirar Tina da disputa pela coroa caipira. Daniel, Fran e Murilo participam da Prova do Fazendeiro desta quarta-feira, 11 de novembro.

Sinceramente, esse nível de caos no deck é o que a gente espera, mas ver as alianças caindo como castelo de cartas é a melhor parte. Quem você acha que consegue driblar a Roça dessa vez?