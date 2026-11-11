Nicolas Cage comemora cancelamento de série do Homem-Aranha

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Nem todo mundo fica mal quando uma série é cancelada. Nicolas Cage, por exemplo, revelou que sentiu um verdadeiro alívio ao descobrir que Spider-Noir, produção do Prime Video estrelada por ele, não ganharia uma segunda temporada.

Apesar de ter recebido críticas positivas e indicações ao Emmy, a série foi cancelada após apenas uma temporada. A decisão estaria ligada ao orçamento alto da produção e à baixa audiência.

Em entrevista, Cage explicou que considera a história completa. Para ele, continuar interpretando o personagem poderia desgastar o que tornou sua versão tão particular. O ator disse que a temporada foi perfeita e que ninguém quer ficar preso repetindo um personagem até cansar o público.

Cage destacou que sua interpretação de Ben Reilly envolvia escolhas arriscadas, como se estivesse em uma corda bamba, e que esse impacto se perderia se a trama fosse estendida por mais temporadas.

Ao saber da notícia, a reação do ator foi de agradecimento. Ele disse que agora faz True Detective, que terá apenas uma temporada, e reforçou que não gosta de se repetir. Segundo ele, a obra agora estará sempre nova para quem decidir assistir.

Ambientada na Nova York dos anos 1930, a série acompanha Ben Reilly, um investigador particular experiente e em dificuldades financeiras que precisa confrontar seu passado como o único super-herói da cidade após uma tragédia pessoal. A produção foi a estreia de Cage como protagonista de TV e trouxe uma abordagem diferente da que ele já tinha feito ao dublar o personagem no filme Homem-Aranha no Aranhaverso, de 2018.

Mesmo com o fim da série, Cage ainda volta ao universo do herói em Homem-Aranha: Além do Aranhaverso, previsto para 2027. Enquanto isso, todos os episódios de Spider-Noir seguem disponíveis no catálogo do Prime Video.

Sinceramente, Cage foi cirúrgico: melhor parar no auge do que virar aquele personagem que a gente não aguenta mais ver na tela, né?