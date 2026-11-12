Shakira confirma nova vinda ao Brasil em 2027

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Preparem o coração (e o cartão), porque a Shakira vem aí. A cantora anunciou na segunda-feira, 9 de novembro, que o Brasil foi adicionado novamente à turnê mundial Las Mujeres Ya No Lloran, que promove o disco lançado em 2024.

O retorno da artista ao Brasil acontece em 2027, mas ainda não existem data nem local definidos. A Fenix Entertainment é a produtora responsável pela passagem da colombiana pela América do Sul, e as informações sobre a venda de ingressos devem sair em breve.

Se a Shakira resolveu que o Brasil é a casa dela, quem somos nós para discordar? Esse show marcará a terceira vez que ela passa pelo país em três anos. Para quem esqueceu, ela começou a turnê em São Paulo e no Rio de Janeiro em 2025 e voltou ao Rio em 2026 para o show gratuito na praia de Copacabana.

Além do Brasil, a nova fase da turnê inclui apresentações na Venezuela, Guatemala, Costa Rica, Porto Rico e Panamá.

Recentemente, a cantora encerrou uma residência de 13 shows em Madrid, na Espanha, onde se apresentou entre setembro e outubro de 2026. Um dos destaques foi a participação dos Ghetto Kids, grupo de dança de Uganda que chamou atenção nas redes sociais com um vídeo dançando ao som de Dai Dai.

Será que a gente aguenta a ansiedade até 2027 ou vamos ter que começar a economizar agora?