Traição na amizade? Lyris esconde roubo de Ulisses de Adriana em Quem Ama Cuida

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O clima vai pesar em Quem Ama Cuida. Adriana será surpreendida por mais uma mentira de Lyris, que esconderá a identidade do responsável pelo desvio de dinheiro da Brandão Joias. A garçonete saberá que Ulisses é o culpado, mas manterá a informação em segredo, deixando a amiga no escuro.

A fraude será identificada depois que uma auditoria apontar irregularidades nas contas da empresa. Pressionado, Ulisses confessará à namorada que desviou o dinheiro para pagar dívidas de jogo. O esquema, além de comprometer os negócios da família, colocará sob suspeita a gestão de Ingrid, que assumiu a presidência após uma armação de Pilar.

Heitor, recém-chegado à família, também será atraído pela situação e ficará interessado em descobrir quem prejudicou a empresa que pertencia ao pai dele. Determinada a descobrir quem está por trás do desfalque, Adriana tentará entender o que Ulisses contou a Lyris, mas a garçonete negará ter recebido qualquer informação sobre o roubo.

A verdade só vai aparecer mais para frente, quando Adriana conseguir desvendar cada detalhe do plano. Além de confirmar que Ulisses foi o autor do roubo, ela vai descobrir que o jogador compulsivo abriu uma conta bancária no nome de Felipe, seu ex-enteado, para depositar a grana desviada.

Essa não é a primeira vez que Lyris esconde as mancadas de Ulisses. Antes, ela já tinha omitido que ele perdia fortunas em um cassino onde ela trabalhava. Naquela época, ela só abriu o jogo depois que Adriana mudou de vida ao receber uma fortuna em joias que estavam guardadas em um cofre de banco.

Sinceramente, a Lyris não cansa de ser cúmplice? Alguém avisa que amizade de verdade não envolve esconder roubo de empresa!