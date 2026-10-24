Clima pesado: Daniel Erthal e Darlin trocam ofensas em A Fazenda
O clima esquentou feio no fim da sexta festa de A Fazenda 18. Daniel Erthal e Darlin entraram em um embate direto depois que o ator descobriu que a peoa andou espalhando que ele teria sentido nojo após ficar com Renata.
Erthal não gostou nada da fofoca e foi tirar satisfação. Ele negou o uso da palavra nojo e tentou corrigir, dizendo que na verdade falou que estava de bode. Darlin não caiu nessa, rebateu que ele falou sim e ainda mandou ele ser macho.
A discussão seguiu na sede, depois do fim da festa, onde as coisas ficaram ainda mais feias. Em um momento de fúria, Erthal desafiou Darlin e a chamou de alcoólatra. A fala não passou batido e Tina logo saiu em defesa da colega, afirmando que ela é livre para beber o quanto quiser.
Darlin aproveitou para atacar novamente, insistindo que o Brasil está vendo a verdade e que Erthal confessou para ela ter se arrependido do beijo em Renata. Segundo ela, não faria sentido se arriscar no jogo por causa de uma mentira.
A confusão escalou e Mayk, Tina e Murilo acabaram se envolvendo na treta, que virou uma troca de gritos generalizada dentro do quarto da sede. Para provocar ainda mais o ator, Tina chegou a deitar na cama que era ocupada por Erthal durante o caos. No fim das contas, Erthal continuou irredutível, mantendo que estava apenas de bode de Renata, mas não abriu mão de chamar Darlin de alcoólatra.