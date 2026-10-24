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Clima pesado: Daniel Erthal e Darlin trocam ofensas em A Fazenda

Mandy Mandopoulos · 24 de outubro de 2026

O clima esquentou feio no fim da sexta festa de A Fazenda 18. Daniel Erthal e Darlin entraram em um embate direto depois que o ator descobriu que a peoa andou espalhando que ele teria sentido nojo após ficar com Renata.

Erthal não gostou nada da fofoca e foi tirar satisfação. Ele negou o uso da palavra nojo e tentou corrigir, dizendo que na verdade falou que estava de bode. Darlin não caiu nessa, rebateu que ele falou sim e ainda mandou ele ser macho.

A discussão seguiu na sede, depois do fim da festa, onde as coisas ficaram ainda mais feias. Em um momento de fúria, Erthal desafiou Darlin e a chamou de alcoólatra. A fala não passou batido e Tina logo saiu em defesa da colega, afirmando que ela é livre para beber o quanto quiser.

Darlin aproveitou para atacar novamente, insistindo que o Brasil está vendo a verdade e que Erthal confessou para ela ter se arrependido do beijo em Renata. Segundo ela, não faria sentido se arriscar no jogo por causa de uma mentira.

A confusão escalou e Mayk, Tina e Murilo acabaram se envolvendo na treta, que virou uma troca de gritos generalizada dentro do quarto da sede. Para provocar ainda mais o ator, Tina chegou a deitar na cama que era ocupada por Erthal durante o caos. No fim das contas, Erthal continuou irredutível, mantendo que estava apenas de bode de Renata, mas não abriu mão de chamar Darlin de alcoólatra.

Com informações de fontes públicas, Wikipédia, YouTube, Instagram e TikTok.