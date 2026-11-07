Tony Bellotto é internado por intercorrência clínica e fica fora de show dos Titãs

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Tony Bellotto será internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após apresentar o que a equipe médica classificou como uma intercorrência clínica. A decisão ocorreu após o músico ser avaliado no Rio de Janeiro.

De acordo com a oncologista Fernanda Capareli, que faz parte da equipe de saúde do artista, ele teve essa intercorrência, mas passa bem. Apesar disso, a internação foi recomendada por precaução. A médica não entrou em detalhes sobre a natureza exata do problema clínico. A assessoria de Bellotto também confirmou que ele seria hospitalizado, mas não forneceu informações adicionais.

O impacto na agenda

Devido ao seu estado de saúde, Tony Bellotto precisou cancelar sua ida ao XXVII Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica, organizado pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC). O evento aconteceu na sexta-feira, 6 de novembro, e a médica Fernanda Capareli esteve presente no congresso.

A ausência do músico também foi sentida no palco. O perfil oficial de Bellotto informou que, por recomendação médica, ele não poderia participar do show dos Titãs agendado para este sábado, 7 de novembro, em São José dos Campos, no interior de São Paulo.

Mesmo sem o guitarrista, a apresentação da banda segue confirmada em respeito ao público. O show contará com Sérgio Britto e Branco Mello, que fazem parte da formação original do grupo, além dos músicos de apoio Alexandre de Orio, Mario Fabre e Beto Lee. Em comunicado, a equipe do artista agradeceu a compreensão dos fãs e desejou que ele se recupere logo para retornar às próximas apresentações.

A visão sobre a doença

Tony Bellotto, músico e escritor, foi diagnosticado com câncer de pâncreas em março de 2025. Em conversa com a repórter Fabiana Cambricoli na segunda-feira, 2 de novembro, ele afirmou que estava se sentindo bem, embora tenha pontuado que ter câncer de pâncreas não é algo simples.

Durante a entrevista, o artista explicou por que evita utilizar a expressão batalha contra o câncer. Para ele, esse termo confere um caráter épico ao enfrentamento da doença que, em sua visão, não faz bem e pode até piorar a situação, tornando o processo exaustivo.

Bellotto ressaltou que não quis desmerecer quem escolhe encarar a enfermidade como uma luta, mas que prefere a ideia de uma convivência pacífica. Segundo ele, a pessoa tem a doença, ela permanece ali, e deve-se levar a vida da melhor maneira possível, focando apenas no dia presente.