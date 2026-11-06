Novela Lá na Minha Terra traz rostos novos para o elenco

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A novela Lá na Minha Terra chega às telas com a história de Rosenda, interpretada por Dira Paes. A personagem vive a jornada emocionante de procurar pelo marido desaparecido, Severino, vivido por Daniel de Oliveira.

Idealizada por Mario Teixeira, a trama mostra a matriarca equilibrando esse drama com o cuidado de seus cinco filhos. Entre os atores que os interpretam, dois são estreantes na TV. Carol Pinheiro interpreta Águeda, a filha caçula da família Madeira. A personagem é descrita como inteligente, valente e destemida, tentando seguir os passos da irmã mais velha, Maria Lina, vivida por Arianne Botelho.

Outra novidade no elenco é Vicenthe Delgado, que dará vida a Dodô Madeira, irmão de Águeda. O ator de 28 anos já tinha trajetória nos palcos com musicais como Mamma Mia!, Hair, A Família Addams e Beetlejuice. Ele também interpretou Zacarias no espetáculo Adorável Trapalhão, que fala sobre o grupo de Renato Aragão. Na novela, Delgado assume o papel do filho mais reservado e sensível de Rosenda.

Além deles, a cidade fictícia de Lavra Seca recebe Igor Lorenzo no papel de Elias Arjan. O ator mineiro de 26 anos interpreta o filho de Celestina, personagem de Lilia Cabral. Na história, Elias é sócio de Lourdes, vivida por Julia Dalavia, na startup Mar do Sertão. Ele é platonicamente apaixonado pela sócia e usa o humor e as brincadeiras para disfarçar esse sentimento.

Será que a gente consegue aguentar tanta tensão com esse marido sumido ou o romance de escritório vai roubar a cena?