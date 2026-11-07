Rikardo Negro abre o jogo após deixar A Fazenda 18 e surpreende com opinião sobre Serginho Hondjakoff

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Rikardo Negro, o sétimo eliminado de A Fazenda 18, resolveu desabafar sobre tudo o que aconteceu dentro do cercadão durante a Live do Eliminado. O modelo chegou ao programa brincando que ainda conseguia ouvir as vozes dos outros participantes,

Um dos maiores choques de Rikardo ao sair foi descobrir que Serginho Hondjakoff é um dos favoritos do público. Para ele, esse resultado foi totalmente inesperado. A relação entre os dois foi marcada por atritos, a ponto de Rikardo ter se recusado a comer na mesma mesa que Serginho em certo momento. Mesmo com a rivalidade, ele admitiu que no começo do jogo se dava bem com o ator, mas a convivência ficou difícil por causa de algumas falas do colega, que ele descreveu como difíceis.

Sobre a dinâmica de brigas, Rikardo confessou que evitou embates diretos com Serginho, preferindo reclamar dele para o grupo conhecido como Alcateia. Ele também reconheceu que pesou o clima em discussões sobre comida e que exagerou em uma briga específica, motivada por algo que Thaíde teria ouvido errado. No fim das contas, porém, o ex-peão afirmou que não guarda mágoas e que considera Serginho um cara inteligente, chegando a dizer que espera que ele seja feliz e consiga ser o campeão da edição.

Quanto à sua própria estratégia, Rikardo comentou sobre a decisão de ter puxado Eduarda Braum da Baia durante o programa. Ele afirmou que não se arrepende da jogada, pois acreditava que o jogo dela era mais morno e que ela poderia até voltar ao jogo caso fosse eliminada.

O medo do cancelamento também foi pauta. Rikardo revelou que passou o tempo todo preocupado com a imagem, mas não por si mesmo, e sim por causa de sua família. Ele confessou que nem percebeu que a Alcateia poderia estar sendo cancelada pelo público. Na visão dele, Murilo e Fran são os membros mais fortes daquele grupo, enquanto Murilo seria o próximo candidato a deixar a competição, já que a turma pode tentar jogar individualmente agora.

Nem tudo foi drama, e o humor apareceu na hora de revisitar os micos. Rikardo deu gargalhadas ao ver memes de sua própria trajetória, mas precisou encarar a vergonha alheia de sua performance na Prova do Fazendeiro. O momento mais crítico foi quando ele chutou que a Torre Eiffel media três quilômetros. Ele explicou que a intenção era escrever 300 metros, mas acabou colocando um zero a mais por confusão.

Sobre a convivência geral, Rikardo afirmou que tentou ser verdadeiro e tranquilo, mantendo a mesma personalidade que tem fora da casa. Ele disse que preferiu apaziguar os conflitos do que partir para cima dos rivais, embora tenha sentido que algumas pessoas queriam que ele fosse diferente. Ele não poupou críticas a Ariela, afirmando que ela não merece ganhar porque fala muito alto e enche muito o saco.

No final da live, Rikardo mostrou-se dividido sobre sua vontade de retornar ao reality. Primeiro, ele foi categórico ao dizer que não voltaria para nenhum programa do tipo, alegando que aquilo não é para ele e que agradece apenas a experiência. No entanto, ao participar de um jogo da live onde foi comparado a um peixe (referência a repescagem), ele mudou de ideia rapidamente ao ser questionado pela apresentadora sobre a contradição. Ele respondeu: "Quero R$ 2 milhões!".

Para fechar, o ex-peão ainda distribuiu apelidos para os colegas no jogo da live: classificou Bissoli como bicho-preguiça e Ariela como baiacu, dizendo que ela pega ar fácil.