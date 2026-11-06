Off Campus: ator de personagem chave não volta para a 2ª temporada

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O Prime Video confirmou nesta sexta-feira (5), que Riley Davis não retornará para a segunda temporada de Off Campus. O ator interpretava Sean, ex-namorado da personagem Allie, personagem que tem papel fundamental na trama original escrita por Elle Kennedy.

Além de Davis, Josh Heuston, que dá vida a Justin Kohl, também está fora da próxima fase da série. No entanto, a ausência de Sean é a que mais causa impacto, já que ele é peça fundamental nos acontecimentos de O Jogo, livro que serve de inspiração para os novos episódios.

O drama da cena "Ligue para o Dean"

A ausência de Sean chama atenção por causa da cena do Ligue para o Dean (Call Dean), um dos momentos mais aguardados da história. Na história original, Sean protagoniza um confronto com Allie após descobrir que ela está se envolvendo com Dean. O encontro acontece no alojamento universitário, onde o ex-namorado, embriagado, questiona a relação dos dois e humilha a jovem ao presumir que foi traído.

Garrett Graham, que está no local para visitar Hannah Wells, intervém e expulsa Sean. Abalada, Allie pede à amiga que ligue para Dean. Esse pedido é o ponto de virada essencial para o romance dos protagonistas, pois Dean aparece para apoiá-la e, durante a conversa, os dois decidem finalmente assumir o namoro.

A importância desse momento é tanta que a própria Mika Abdalla, que interpreta Allie, já tinha dito em abril que considerava essa cena a mais icônica e que ela simplesmente precisava estar na adaptação.

Mudanças na ordem da história

A série já vem seguindo um caminho diferente dos livros. A produtora Louisa Levy adiantou que a produção optou por alterar a sequência da narrativa. Enquanto O Erro, focado em John Logan, é o segundo volume da saga Amores Improváveis, a série decidiu adaptar primeiro O Jogo, que é o terceiro livro da franquia.

Com essa escolha, o foco agora se volta para a relação entre Dean e Allie. Dean é um jogador de hóquei com fama de conquistador, enquanto Allie é uma estudante de teatro que tenta se recuperar de um relacionamento complicado e de um bloqueio criativo. Inicialmente, Allie tenta manter apenas uma amizade e diversão sem compromisso, mas a química intensa entre eles acaba transformando a conexão em algo mais profundo.

O que esperar do elenco e da estreia

Com a nova direção da trama, Stephen Kalyn e Mika Abdalla assumem o protagonismo da temporada. Já Belmont Cameli e Ella Bright, que interpretam Garrett Graham e Hannah Wells, continuam na série, mas agora em participações secundárias.

A segunda temporada de Off Campus tem estreia prevista para o dia 28 de abril de 2027 no Prime Video.