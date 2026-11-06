Melody entra em pânico com jatinho e vira alvo de drama em festa de 15 anos

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O clima pesou para a influenciadora Jessica Sousa Borba. A jovem, que esperava a cantora Melody para animar sua festa de 15 anos nesta sexta-feira, 6 de novembro, descobriu na véspera que a atração confirmada poderia não aparecer. O motivo? Um misto de medo de viajar de jatinho e previsão de chuva.

O drama envolve a logística de um transporte aéreo por jatinho.

O sonho transformado em pesadelo

Jessica não escondeu a frustração nas redes sociais. Ela contou que foi avisada apenas 24 horas antes do evento que a cantora não iria mais. Em um desabafo emocionante, a influenciadora questionou o valor do seu sonho para a artista. Para piorar, Jessica alegou que a desistência teria acontecido porque a cantora teria marcado outro show na mesma data.

O contrato entre a equipe de Melody e a família de Jessica teria sido fechado há cerca de um ano, ou seja, houve tempo suficiente para organizar a agenda. A influenciadora explicou que o empresário da artista teria agendado outra apresentação no mesmo dia e, mesmo com a proposta de Melody visitar a festa no sábado, Jessica recusou, já que o show contratado era especificamente para a noite de aniversário.

A tensão subiu quando a mãe de Jessica revelou que a equipe da cantora sugeriu realizar o show na casa da família no sábado. A mãe respondeu que não quer a cantora em casa e que a contratação era para que ela estivesse no aniversário da filha.

O medo do jatinho

Do outro lado, Melody tentou se explicar. A cantora disse que não desistiu de participar e que está buscando alternativas para chegar ao evento. O problema central é o transporte: ela admitiu ter medo de viajar de jatinho, citando que, nesses dias, caiu um jato.

Além disso, Melody mencionou que a empresa de táxi aéreo avisou que o tempo para sexta-feira, 6 de novembro, não seria favorável, com previsão de chuva. Segundo a artista, a combinação do medo pessoal com a instabilidade climática a deixou insegura para entrar em um jato.

Guerra de versões sobre o luxo

Para tentar amenizar a situação, Melody afirmou ter mudado toda a sua agenda e investido o dobro do cachê recebido apenas para ajustar a logística. Ela contou que chegou a fretar um jato, mas que o pânico falou mais alto. A cantora disse ainda que conversou com a mãe de Jessica e se colocou à disposição para compensar a falta de outras maneiras.

No entanto, a mãe da aniversariante rebateu a versão da artista. Em um vídeo postado no Instagram, ela afirmou que a ideia de usar um jatinho partiu da própria Melody. A mãe de Jessica garantiu que, mesmo não sendo sua obrigação contratual, pagou um valor extra para alugar a aeronave para que a cantora pudesse comparecer ao evento.

Solidariedade dos famosos

A repercussão do post de Jessica atraiu a atenção de outros nomes conhecidos. MC Daniel se ofereceu para cantar e dançar na festa, pedindo as informações do evento por mensagem direta. MC Mirella também demonstou apoio, colocando a si mesma e suas amigas à disposição para ajudar a aniversariante, embora tenha elogiado Melody, chamando-a de menina maravilhosa e torcendo por uma solução.

Enquanto isso, a equipe de Melody continua avaliando a possibilidade de utilizar uma aeronave maior para conseguir chegar ao evento. A artista reforçou que quer cumprir o compromisso e que está tentando resolver a questão do transporte, alegando que não haveria tempo hábil para utilizar um voo comercial para chegar a tempo da festa.

Será que o medo de voar vence a vontade de fazer o show ou a Melody vai conseguir encarar o céu para salvar esse aniversário?