Mãe de Marina Ruy Barbosa entra na treta e manda indireta bíblica

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A confusão envolvendo Marina Ruy Barbosa ganhou um novo capítulo com a participação da mãe da atriz. Gioconda Ruy Barbosa publicou um versículo de Provérbios nos stories do Instagram, dizendo que nem sempre se entende o caminho, mas que se pode confiar em quem guia os passos. A mensagem pode ser interpretada como uma indireta sobre o momento vivido por Marina.

Essa não é a primeira vez que a empresária sai em defesa da filha. Anteriormente, Gioconda rebateu Shantal Verdelho, que havia apoiado Lala Rudge em uma crítica à atriz. Na ocasião, segundo a fonte, ela disse que a atriz precisava parar de "se vitimizar". Gioconda não gostou e rebateu, questionando por que Shantal chamava sua filha de coitada.

O caos todo começou depois que Marina e Luma Costa, amigas desde 2004, deixaram de se seguir nas redes sociais. Enquanto circularam boatos de que o rompimento teria motivos políticos, Luma negou a história e afirmou que foi removida por Marina "em mais um dos incontáveis surtos" que teria enfrentado durante a amizade.

Até o momento, Marina não se pronunciou sobre o fim da amizade com Luma. Enquanto isso, a internet se dividiu: de um lado, João Vicente de Castro, Carol Garcia e Glória Maria defenderam a atriz. Do outro, Shantal e Lala Rudge mantiveram as críticas.

Se a Marina não fala, a mãe resolveu falar por ela. O clima está tenso e a gente só consegue reagir com a pipoca na mão.